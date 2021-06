COVID-19: Québec signale 180 nouveaux cas; la baisse des hospitalisations se poursuit

MONTRÉAL — Québec rapporte vendredi 180 nouveaux cas de COVID-19 alors que la baisse se poursuit du côté des hospitalisations.

Le bilan provincial s’élève maintenant à 372 656 personnes infectées et 11 167 décès depuis le début de la pandémie. Parmi les cas de COVID-19, 359 421 personnes sont considérées comme rétablies.

Un seul nouveau décès est rapporté vendredi. Il serait survenu entre le 4 et le 9 juin.

On compte maintenant 244 hospitalisations, une diminution de sept comparativement à la veille. Parmi ces patients, 59 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de cinq.

Un total de 22 726 prélèvements ont été réalisés le 9 juin.

Côté vaccination, 98 455 doses ont été administrées dans la province dans les 24 dernières heures. En ajoutant les 12 973 doses administrées hors Québec, les Québécois ont reçu au total 6 513 823 doses.

Selon l’Institut national de la santé publique du Québec, 67,7 % de la population et 77,4 % des Québécois de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose de vaccin. Un total de 10,9 % est considérée comme adéquatement vaccinée, c’est-à-dire qu’elle a reçu deux doses, ou une seule si elle a des antécédents de COVID-19.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 399 028 cas de COVID-19 et 25 878 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 538 651 cas en Ontario, dont 8935 décès;

— 372 656 cas au Québec, dont 11 167 décès;

— 229 949 cas en Alberta, dont 2262 décès;

— 145 996 cas en Colombie-Britannique, dont 1729 décès;

— 53 650 cas au Manitoba, dont 1087 décès;

— 47 668 cas en Saskatchewan, dont 553 décès;

— 5721 cas en Nouvelle-Écosse, dont 88 décès;

— 2283 cas au Nouveau-Brunswick, dont 44 décès;

— 1365 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont sept décès;

— 650 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 206 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 128 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 92 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.