COVID-19: Québec signale 199 nouveaux cas dans les trois derniers jours

MONTRÉAL — La santé publique du Québec rapporte lundi 199 nouveaux cas de COVID-19 pour les trois derniers jours.

On a ainsi confirmé 78 nouveaux cas vendredi, 69 samedi et 52 dimanche.

Un total de 375 915 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie, dont 364 033 sont considérées comme rétablies.

Un décès s’est ajouté depuis le bilan de vendredi, pour un total de 11 231.

On rapporte lundi 88 hospitalisations, une baisse de huit depuis le dernier bilan. Parmi ces patients, 25 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de trois.

Un total de 11 503 prélèvements ont été réalisés le 10 juillet.

Côté vaccination, 65 405 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 9 467 386, auxquelles on peut ajouter 27 691 doses injectées à des Québécois à l’extérieur de la province.

Le Québec attend cette semaine 324 090 doses du vaccin de Pfizer.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 72 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin, un pourcentage qui grimpe à 82,3 % si on n’inclut que les 12 ans et plus, les plus jeunes n’étant pas admissibles au vaccin. Le pourcentage de personnes adéquatement vaccinées atteint maintenant 41,6 %, ou 47,5 % des 12 ans et plus.