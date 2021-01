COVID-19: Québec signale 2508 nouveaux cas et 62 décès; hospitalisations en hausse

MONTRÉAL — Au moment où les rumeurs de confinement dans la province se font de plus en plus pressantes, Québec rapporte mardi 2508 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que 62 décès.

Le bilan s’élève donc maintenant à 215 358 personnes infectées et 8441 décès au Québec depuis le début de la pandémie.

Dix-sept décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 29 décembre et le 3 janvier, trois avant le 29 décembre et un à une date inconnue.

Le nombre total d’hospitalisations continue d’augmenter. On en rapporte mardi 23 de plus, pour un cumul de 1317. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de six, pour un total de 194.

On a réalisé 20 716 prélèvements le 3 janvier, pour un total de 5 011 800.

Par ailleurs, 2529 doses de vaccin ont été administrées dans la journée de lundi, pour un total de 32 763.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 617 060 cas de la COVID-19 et 16 187 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 215 358 cas au Québec, dont 8441 décès;

— 197 360 cas en Ontario, dont 4730 décès;

— 105 535 cas en Alberta, dont 1142 décès;

— 54 201 cas en Colombie-Britannique, dont 946 décès;

— 25 244 cas au Manitoba, dont 688 décès;

— 16 367 cas en Saskatchewan, dont 160 décès;

— 1505 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 635 cas au Nouveau-Brunswick, dont neuf décès;

— 391 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

— 266 cas au Nunavut, dont un décès;

— 96 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 64 cas au Yukon, dont un décès;

— 24 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.