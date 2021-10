COVID-19: Québec signale 402 nouveaux cas et six décès supplémentaires

MONTRÉAL — Québec rapporte lundi 402 nouveaux cas de COVID-19 de même que six décès supplémentaires.

Parmi les nouveaux cas, 258 sont des personnes non vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, 20 n’avaient reçu qu’une seule dose il y a au moins 14 jours et 124 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Le bilan provincial est maintenant de 412 364 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 395 709 sont rétablies, de même que 11 389 décès.

On dénombre lundi 290 hospitalisations, une diminution de deux comparativement à la veille. Parmi ces patients, 88 sont aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

Vingt-deux personnes sont entrées à l’hôpital dimanche. Parmi elles, 12 n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, une n’avait reçu qu’une seule dose il y a au moins 14 jours et neuf avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours. Les trois personnes entrées aux soins intensifs dimanche n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours.

Un total de 22 140 prélèvements ont été réalisés le 2 octobre.

Côté vaccination, 6026 doses s’ajoutent au total de la province, qui atteint maintenant 12 947 692, auxquelles on peut ajouter 191 562 doses reçues par des Québécois hors Québec.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 78,5 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 89,6 % ont reçu au moins une dose et 85,9 % sont adéquatement vaccinés.