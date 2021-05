COVID-19: Québec signale 436 cas, 10 décès et une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec rapporte jeudi 436 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’ajouter 10 décès à son bilan.

En tout, 368 899 personnes ont été infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie, dont 352 807 sont rétablies, et on déplore 11 115 décès.

Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, six entre le 20 et le 25 mai, un avant le 20 mai et deux à une date inconnue.

On rapporte 394 hospitalisations liées à la maladie, une diminution de cinq comparativement à la veille. Parmi ces patients, 96 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de cinq.

Un total de 30 015 prélèvements ont été réalisés le 25 mai.

En ce qui a trait à la vaccination, 86 453 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 5 202 132 sur 5 877 419 reçues.

Les 47 970 doses du vaccin de Pfizer attendues pour compléter la livraison de la semaine dernière ont été reçues mercredi dans les régions. Aucune nouvelle livraison n’est prévue cette semaine.

Selon les données de l’Institut national de santé publique, 57,1 % de la population de la province a reçu au moins une dose de vaccin et 5,9 % est considérée comme adéquatement vaccinée.

Une personne est considérée comme adéquatement vaccinée si elle a eu deux doses de vaccin ou une seule dose si elle a des antécédents de COVID-19 confirmée en laboratoire.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 369 677 cas de COVID-19 et 25 390 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 527 180 cas en Ontario, dont 8697 décès;

— 368 899 cas au Québec, dont 11 115 décès;

— 225 424 cas en Alberta, dont 2198 décès;

— 142 886 cas en Colombie-Britannique, dont 1683 décès;

— 49 356 cas au Manitoba, dont 1035 décès;

— 46 001 cas en Saskatchewan, dont 528 décès;

— 5424 cas en Nouvelle-Écosse, dont 79 décès;

— 2163 cas au Nouveau-Brunswick, dont 43 décès;

— 1273 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 647 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 200 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 127 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 84 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.