COVID-19: Québec signale 501 nouveaux cas en trois jours et n’ajoute aucun décès

MONTRÉAL — Québec rapporte 501 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès lié au virus depuis le bilan de vendredi.

La santé publique a détecté 189 cas vendredi, 158 samedi et 154 dimanche.

Le bilan provincial est de 377 798 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 365 451 sont rétablies, et 11 241 décès.

On rapporte lundi 61 hospitalisations, une de plus que le dernier bilan. Aucune personne de plus ne se trouve aux soins intensifs, ce qui maintient le total à 17.

En tout, 10 906 prélèvements ont été réalisés samedi.

En ce qui concerne la vaccination, 38 883 doses ont été administrées au Québec dans les dernières 24 heures, 58 007 doses ont été administrées samedi et 77 493 doses ont été administrées vendredi, pour un total de 11 330 968 depuis le début de la campagne de vaccination. À ces doses, s’ajoutent 39 551 doses injectées à des Québécois à l’extérieur de la province.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 74,3 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Chez les 12 ans et plus, 84,6 % ont reçu au moins une dose et 68 % sont adéquatement vaccinés.