COVID-19: Québec signale 579 nouveaux cas et neuf décès attribuables au virus

MONTRÉAL — Québec signale lundi une baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 alors qu’il en rapporte 579, auxquels s’ajoutent neuf nouveaux décès.

Le bilan actuel est donc de 293 210 personnes infectées depuis le début de la pandémie — dont 275 796 sont considérées comme rétablies — et 10 481 décès.

Aucun décès n’a été signalé dans les 24 dernières heures. Six sont survenus entre le 1er et le 6 mars et trois avant le 1er mars.

On dénombre par ailleurs 590 hospitalisations, une baisse de deux, dont 108 patients aux soins intensifs, une augmentation d’un.

Un total de 17 734 prélèvements ont été réalisés le 6 mars.

On a administré 15 249 doses de vaccin dans la journée de dimanche, pour un total de 564 302, sur 638 445 doses reçues.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 888 784 cas de COVID-19 et 22 258 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 309 927 cas en Ontario, dont 7077 décès;

— 293 210 cas au Québec, dont 10 481 décès;

— 135 837 cas en Alberta, dont 1914 décès;

— 83 107 cas en Colombie-Britannique, dont 1380 décès;

— 32 225 cas au Manitoba, dont 907 décès;

— 29 709 cas en Saskatchewan, dont 398 décès;

— 1659 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1455 cas au Nouveau-Brunswick, dont 28 décès;

— 1006 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 381 cas au Nunavut, dont un décès;

— 141 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.