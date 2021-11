COVID-19: Québec signale 588 nouveaux cas et aucun décès supplémentaire

MONTRÉAL — Québec rapporte jeudi 588 nouveaux cas de COVID-19, mais ne signale aucun nouveau décès.

Parmi les nouveaux cas, 356 n’étaient pas vaccinés ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours, 21 n’avaient reçu qu’une seule dose il y a au moins 14 jours et 211 avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Le bilan provincial est maintenant de 428 060 personnes infectées et la moyenne des sept derniers jours s’élève à 523. Les autorités ont déploré 11 510 décès depuis le début de la pandémie.

On rapporte jeudi 241 hospitalisations, une baisse de sept comparativement à mercredi. Parmi ces patients, 63 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de sept.

Neuf personnes sont entrées à l’hôpital mercredi: cinq n’étaient pas vaccinées ou n’avaient reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et quatre avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours. Sur trois entrées aux soins intensifs, deux étaient des personnes non vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose il y a moins de 14 jours et une était un patient ayant reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours.

Un total de 25 105 analyses ont été réalisées le 2 novembre. Le taux de positivité est de 1.8%.

En ce qui a trait à la vaccination, 12 871 doses ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 13 285 370. À l’extérieur de la province, 219 853 doses ont été reçues par des Québécois.