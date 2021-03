COVID-19: Québec signale 594 nouveaux cas et ajoute 10 décès à son bilan

MONTRÉAL — Québec signale lundi 594 nouveaux cas de COVID-19 dans la province, de même que 10 nouveaux décès.

Ces données portent le bilan de la province à 298 186 personnes infectées depuis le début de la pandémie, dont 280 755 sont considérées comme rétablies, ainsi que 10 550 décès.

Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, six entre le 8 et le 13 mars et deux avant le 8 mars.

On rapporte une légère hausse des hospitalisations. On en signale lundi 553, soit six de plus que la veille. Parmi ces patients, 96 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de quatre.

Un total de 18 464 prélèvements ont été réalisés le 13 mars.

En ce qui a trait aux vaccins, on a administré dimanche 26 595 doses, pour un total de 744 108, sur 948 565 doses reçues.

L’Institut national de la santé publique du Québec ne relève aucun nouveau cas confirmé de variant lundi, mais le nombre de cas présomptifs en voie de criblage a grimpé de 2083 à 2245.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 911 019 cas de COVID-19 et 22 482 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 319 374 cas en Ontario, dont 7162 décès;

— 298 186 cas au Québec, dont 10 550 décès;

— 138 424 cas en Alberta, dont 1946 décès;

— 86 867 cas en Colombie-Britannique, dont 1397 décès;

— 32 743 cas au Manitoba, dont 917 décès;

— 30 620 cas en Saskatchewan, dont 407 décès;

— 1670 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1470 cas au Nouveau-Brunswick, dont 30 décès;

— 1012 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 383 cas au Nunavut, dont un décès;

— 143 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.