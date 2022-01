COVID-19: Québec signale 62 nouveaux décès et une hausse de 188 hospitalisations

MONTRÉAL — Québec rapporte mardi 62 nouveaux décès de même qu’une hausse de 188 hospitalisations.

Le total d’hospitalisations s’élève maintenant à 2742, dont 255 aux soins intensifs, une augmentation de sept comparativement à lundi.

Le ministère de la Santé indique que 433 personnes sont entrées à l’hôpital lundi et que 245 en sont sorties. Aux soins intensifs, on a répertorié 45 nouvelles entrées et 38 sorties.

On signale par ailleurs 8710 nouveaux cas, un total qui n’est toutefois pas représentatif de la situation actuelle, puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Un total de 39 149 prélèvements ont été effectués lundi et le taux de positivité au Québec est de 20,1 %.

Le bilan de la province est de 758 576 cas de COVID-19 et 12 028 décès.

Pour ce qui est de la vaccination, 97 295 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures. En tout, 2554 premières doses de vaccin ont été injectées lundi. Un total de 2 063 755 troisièmes doses ont aussi été administrées depuis le début de la campagne.