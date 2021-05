COVID-19: Québec signale 662 nouveaux cas et six décès

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est descendu à 662 au Québec, lundi, pour un total de 358 796 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Parmi elles, 339 660 sont considérées comme rétablies.

Le ministère de la Santé rapporte également six nouveaux décès, pour un total de 10 993. Un décès est survenu dans les 24 dernières heures et cinq entre le 3 et le 8 mai.

On rapporte également 543 hospitalisations, une hausse de quatre comparativement à la veille. Parmi ces patients, 123 se trouvent aux soins intensifs, une baisse d’un.

Un total de 24 419 prélèvements ont été réalisés le 8 mai.

Pour ce qui est de la vaccination, 61 768 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 3 781 451, sur 4 119 439 doses reçues.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a précisé lundi sur Twitter que 190 000 rendez-vous ont été pris dimanche pour la vaccination. Ce que le ministre a baptisé la «semaine des jeunes» a commencé lundi, alors que les 30-34 sont officiellement invités à prendre rendez-vous. Les 25-29 ans pourront le faire mercredi et les 18-24 ans, vendredi.

Le Québec doit recevoir 458 640 doses du vaccin de Pfizer cette semaine.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 42,6 % de la population de la province a reçu une première dose d’un vaccin contre la COVID-19. Pour ce qui est de la deuxième dose, elle a été administrée à 2,1 % de la population. La ministre des Aînés, Marguerite Blais, a d’ailleurs précisé que tous les résidents des CHSLD qui avaient reçu une première dose en ont maintenant obtenu une deuxième.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 290 044 cas de COVID-19 et 24 651 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 495 019 cas en Ontario, dont 8327 décès;

— 358 796 cas au Québec, dont 10 993 décès;

— 208 790 cas en Alberta, dont 2110 décès;

— 134 341 cas en Colombie-Britannique, dont 1602 décès;

— 43 141 cas en Saskatchewan, dont 502 décès;

— 41 953 cas au Manitoba, dont 993 décès;

— 3919 cas en Nouvelle-Écosse, dont 71 décès;

— 2002 cas au Nouveau-Brunswick, dont 41 décès;

— 1138 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 565 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 186 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 99 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 82 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.