COVID-19: Québec signale 707 nouveaux cas et une légère hausse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec signale jeudi 707 nouveaux cas de COVID-19 dans la province et ajoute 19 décès à son bilan.

Un total de 290 377 personnes ont donc été infectées par le virus au Québec depuis le début de la pandémie, dont 272 553 sont considérées comme rétablies.

Vingt nouveaux décès sont signalés jeudi, mais on en a retiré un du bilan – qui s’élève maintenant à 10 445 –, puisqu’une enquête a permis de déterminer qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Quatre décès sont survenus dans les 24 dernières heures, sept entre le 25 février et le 2 mars et neuf avant le 25 février.

On rapporte par ailleurs une hausse de huit hospitalisations, pour un total de 626. Parmi ces patients, 115 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de cinq.

Un total de 29 151 prélèvements ont été réalisés le 2 mars.

On a administré 16 619 doses de vaccin dans la journée de mercredi, pour un total de 490 504, sur 638 445 doses reçues.

En ce qui a trait aux variants, l’Institut national de santé publique du Québec rapporte 137 cas confirmés et 1353 cas présomptifs. Quatre-vingt-quatorze cas confirmés sont de la souche d’abord identifiée au Royaume-Uni et 41 de celle d’abord identifiée en Afrique du Sud. Deux cas confirmés sont de sources indiquées comme «autres». La majorité des cas de variants confirmés, soit 85, ont été identifiés dans la région de Montréal, et 40 autres ont été signalés en Abitibi-Témiscamingue.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 877 260 cas de COVID-19 et 22 134 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 304 757 cas en Ontario, dont 7024 décès;

— 290 377 cas au Québec, dont 10 445 décès;

— 134 454 cas en Alberta, dont 1902 décès;

— 81 909 cas en Colombie-Britannique, dont 1372 décès;

— 32 000 cas au Manitoba, dont 901 décès;

— 29 059 cas en Saskatchewan, dont 389 décès;

— 1646 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1438 cas au Nouveau-Brunswick, dont 28 décès;

— 997 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 359 cas au Nunavut, dont un décès;

— 137 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.