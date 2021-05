COVID-19: Québec signale 752 nouveaux cas et une baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Québec signale vendredi 752 nouveaux cas de COVID-19 et une importante baisse des hospitalisations.

Le bilan provincial s’élève à 366 394 personnes infectées depuis le début de la pandémie – dont 348 694 sont rétablies – et 11 075 décès.

Neuf nouveaux décès ont été rapportés: aucun n’est survenu dans les 24 dernières heures, six se sont produits entre le 14 et le 19 mai et trois avant le 14 mai.

On compte 437 hospitalisations, une diminution de 23 par rapport à la veille. Parmi ces patients, 106 se trouvent aux soins intensifs, une baisse d’un.

Un total de 33 373 prélèvements ont été réalisés le 19 mai.

Pour ce qui est de la vaccination, 107 261 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 4 747 192 sur 5 595 489 doses reçues au total.

En tout, 410 670 des 458 640 doses du vaccin de Pfizer encore attendues cette semaine ont été livrées jeudi dans les régions. Les 47 970 doses restantes arriveront mardi. On attend toujours 233 960 doses du vaccin de Moderna.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 350 087 cas de COVID-19 et 25 147 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 518 980 cas en Ontario, dont 8579 décès;

— 366 394 cas au Québec, dont 11 075 décès;

— 222 279 cas en Alberta, dont 2162 décès;

— 140 953 cas en Colombie-Britannique, dont 1661 décès;

— 46 916 cas au Manitoba, dont 1019 décès;

— 45 128 cas en Saskatchewan, dont 522 décès;

— 5065 cas en Nouvelle-Écosse, dont 74 décès;

— 2098 cas au Nouveau-Brunswick, dont 43 décès;

— 1216 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 636 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 199 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 126 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

— 84 cas au Yukon, dont deux décès.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.