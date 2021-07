COVID-19: Québec signale 76 nouveaux cas et aucun décès

MONTRÉAL — Québec signale mardi 76 nouveaux cas de COVID-19, mais ne rapporte aucun décès supplémentaire.

Le ministère de la Santé précise qu’en raison d’une mise à jour des cas déclarés, principalement dans la région de Montréal, 91 cas ont été retirés du bilan provincial, qui s’élève à 376 416 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Sur ce total, 364 540 personnes sont rétablies.

Le bilan des décès est toujours de 11 236.

On rapporte mardi 77 hospitalisations, une de moins que la veille. Sur ces patients, 21 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de deux.

Un total de 9754 prélèvements ont été réalisés le 18 juillet.

Pour ce qui est de la vaccination, 82 153 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 10 167 756 doses injectées au Québec. Un total de 32 201 Québécois ont reçu une dose de vaccin à l’extérieur de la province.

Sur les 703 170 doses du vaccin de Pfizer attendues cette semaine, 627 120 ont été reçues lundi.

L’Institut national de santé publique du Québec indique que 72,6 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin. Chez les 12 ans et plus, le pourcentage grimpe à 83 %. Un total de 49,1 % de la population est adéquatement vaccinée, 56,1 % chez les 12 ans et plus.