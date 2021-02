COVID-19: Québec signale 858 nouveaux cas et ajoute 15 décès à son bilan

MONTRÉAL — Québec rapporte 858 nouveaux cas de COVID-19 et ajoute 15 décès à son bilan. On compte aussi moins de personnes hospitalisées et moins de patients aux soins intensifs.

Le bilan de la province s’élève maintenant à 285 330 personnes infectées et 10 361 décès depuis le début de la pandémie. Un total de 266 879 personnes sont considérées comme rétablies.

Seize nouveaux décès sont signalés, mais on en a retiré un du bilan après qu’une enquête eut déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Cinq décès sont survenus dans les 24 dernières heures, neuf entre le 18 et le 23 février et deux avant le 18 février.

Le nombre d’hospitalisations s’élève à 633, une diminution de 22. Parmi ces patients, 122 se trouvent aux soins intensifs, une baisse de huit.

On a réalisé 32 071 prélèvements et 33 813 analyses le 23 février. Les autorités signalent que 8300 doses de vaccin ont été administrées. Quatre pour cent de la population a reçu le vaccin. On a jusqu’ici administré 387 076 doses de vaccin, sur 509 325 reçues.

La prise de rendez-vous pour les personnes de 85 ans et plus a par ailleurs été lancée jeudi matin au Québec, sur le site quebec.ca/vaccincovid.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 856 264 cas de COVID-19 et 21 830 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 297 311 cas en Ontario, dont 6916 décès;

— 284 472 cas au Québec, dont 10 346 décès;

— 132 033 cas en Alberta, dont 1866 décès;

— 78 278 cas en Colombie-Britannique, dont 1338 décès;

— 31 590 cas au Manitoba, dont 887 décès;

— 27 980 cas en Saskatchewan, dont 379 décès;

— 1616 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

— 1426 cas au Nouveau-Brunswick, dont 26 décès;

— 963 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont cinq décès;

— 351 cas au Nunavut, dont un décès;

— 117 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 72 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.