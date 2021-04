COVID-19: Québec signale 889 nouveaux cas et ajoute huit décès à son bilan

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est passé sous la barre du millier au Québec, lundi, alors qu’on en rapporte 889, en plus de huit nouveaux décès.

Le bilan provincial s’élève maintenant à 345 697 personnes infectées, dont 324 441 sont considérées comme rétablies, et 10 886 décès.

Un décès est survenu dans les 24 dernières heures, six entre le 19 et le 24 avril et un à une date inconnue.

On rapporte un total de 664 hospitalisations, une augmentation de dix comparativement à la veille. Parmi ces patients, 167 se trouvent aux soins intensifs, une hausse de deux.

Un total de 28 133 prélèvements ont été réalisés le 24 avril.

En ce qui a trait à la vaccination, 42 656 doses administrées s’ajoutent au bilan, soit 41 731 dans les 24 dernières heures et 925 avant le 25 avril. Au total, 2 871 140 doses ont été administrées, sur 3 066 969 doses reçues.

Le Québec attend 231 660 doses du vaccin de Pfizer et 137 200 de celui de Moderna cette semaine, pour un total de 368 860 doses.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 183 385 cas de COVID-19 et 23 997 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 448 861 cas en Ontario, dont 7935 décès;

— 345 697 cas au Québec, dont 10 886 décès;

— 181 806 cas en Alberta, dont 2067 décès;

— 123 758 cas en Colombie-Britannique, dont 1554 décès;

— 39 932 cas en Saskatchewan, dont 475 décès;

— 37 598 cas au Manitoba, dont 967 décès;

— 2053 cas en Nouvelle-Écosse, dont 67 décès;

— 1851 cas au Nouveau-Brunswick, dont 35 décès;

— 1058 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 455 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 175 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 80 cas au Yukon, dont un décès;

— 48 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.