COVID-19: Québec signale 891 nouveaux cas et ajoute quatre décès à son bilan

MONTRÉAL — Québec signale lundi 891 nouveaux cas de COVID-19 en plus d’ajouter quatre décès à son bilan.

Ce bilan s’élève maintenant à 309 202 personnes infectées depuis le début de la pandémie — dont 290 564 sont considérées comme rétablies — et 10 651 décès.

Cinq décès sont rapportés lundi, mais on en a retiré un du bilan puisqu’il a été démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. Deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, un entre le 22 et le 27 mars et deux avant le 27 mars.

On compte 477 hospitalisations, une baisse de trois comparativement à la veille, mais 120 patients aux soins intensifs, une hausse de six.

Un total de 22 121 prélèvements ont été réalisés le 27 mars.

En ce qui concerne la vaccination, 38 801 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 1 261 855, sur 1 380 295 reçues.

Le Québec doit recevoir cette semaine 272 610 doses du vaccin de Pfizer. Aucune dose des vaccins de Moderna et de Covishield (développé par AstraZeneca) n’est attendue.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 968 389 cas de COVID-19 et 22 894 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 345 234 cas en Ontario, dont 7337 décès;

— 309 202 cas au Québec, dont 10 651 décès;

— 146 340 cas en Alberta, dont 1983 décès;

— 95 677 cas en Colombie-Britannique, dont 1449 décès;

— 33 922 cas au Manitoba, dont 934 décès;

— 33 031 cas en Saskatchewan, dont 433 décès;

— 1711 cas en Nouvelle-Écosse, dont 66 décès;

— 1577 cas au Nouveau-Brunswick, dont 30 décès;

— 1016 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 395 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 156 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 73 cas au Yukon, dont un décès;

— 42 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.