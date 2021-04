COVID-19: Québec signale 899 nouveaux cas et ajoute 12 décès à son bilan

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 est sous la barre du millier – et même sous les 900 – pour une deuxième journée consécutive au Québec, alors qu’on en rapporte 899, mardi.

Au total, 346 596 personnes ont été infectées par le virus de la COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie, et 325 691 d’entre elles sont considérées comme rétablies.

On signale toutefois 14 nouveaux décès, mais on n’en ajoute que 12 au bilan – qui s’élève maintenant à 10 898 –, puisque deux décès ont été retirés du total après qu’il eut été déterminé qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19. Trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures et 11 entre le 20 et le 25 avril.

On observe par ailleurs une légère hausse des hospitalisations: on en rapporte 667, soit trois de plus que la veille. Même chose du côté des soins intensifs, où sont hospitalisés 170 patients, une hausse de trois.

Un total de 28 417 prélèvements ont été réalisés le 25 avril.

Côté vaccination, 45 757 doses de plus ont été administrées, soit 44 629 dans les dernières 24 heures et 1128 avant le 26 avril, pour un total de 2 916 897, sur 3 281 079 doses reçues.

Le ministère de la Santé précise que 214 110 doses du vaccin de Pfizer ont été reçues lundi sur les 231 660 attendues cette semaine. On attend toujours 137 200 doses du vaccin de Moderna cette semaine.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 1 192 082 cas de COVID-19 et 24 065 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

— 452 126 cas en Ontario, dont 7964 décès;

— 346 596 cas au Québec, dont 10 898 décès;

— 183 301 cas en Alberta, dont 2074 décès;

— 126 249 cas en Colombie-Britannique, dont 1571 décès;

— 40 177 cas en Saskatchewan, dont 476 décès;

— 37 808 cas au Manitoba, dont 968 décès;

— 2119 cas en Nouvelle-Écosse, dont 67 décès;

— 1858 cas au Nouveau-Brunswick, dont 35 décès;

— 1062 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont six décès;

— 464 cas au Nunavut, dont quatre décès;

— 177 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

— 81 cas au Yukon, dont deux décès;

— 51 cas dans les Territoires du Nord-Ouest.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars 2020.