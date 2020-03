COVID-19: Québec veut devancer des projets d’infrastructure

QUÉBEC — Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé vendredi que des projets d’infrastructure seront devancés dans le secteur public.

Il a fait état de mises à pied dans le secteur de la construction, et affirmé que des projets dans le secteur public pourraient venir amoindrir l’impact de la COVID-19 dans le privé.

Il a affirmé que le secteur pouvait continuer de fonctionner «avec les précautions nécessaires».

M. Legault a fait valoir qu’il y avait bon nombre de projets importants en santé, en éducation et dans les transports.

Le premier ministre a affirmé que le gouvernement allait annoncer dans les prochains jours des projets d’infrastructure qui vont être devancés.

Dans le cadre de la conférence de presse quotidienne à Québec, M. Legault a aussi mis à jour le bilan de la COVID-19.

Ainsi, il y a désormais 139 cas confirmés de COVID-19 au Québec en ce vendredi, soit 18 de plus que la veille.

Québec ne rapporte toujours qu’un seul décès.

Le premier ministre a fait état de 7700 résultats négatifs, et assuré que le nombre de tests augmentait rapidement.

«On a libéré 4000 lits en reportant des chirurgies électives», a aussi indiqué M. Legault.

Bernard Derome et Dominique Michel

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a rappelé qu’il fallait rester le plus possible chez soi, et qu’il s’agissait de la meilleure manière de ralentir la propagation.

Après avoir fait appel à de jeunes influenceurs pour relayer les consignes, des vétérans comme Dominique Michel et Bernard Derome sont mis à contribution.

M. Legault a indiqué qu’à compter de vendredi à 18h, le journaliste et lecteur de nouvelles et la grande dame de la télévision enregistreront «des appels qui vont être envoyés à des gens de 70 ans et plus».