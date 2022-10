COVID-19: Quinze nouveaux décès constatés, les hospitalisations sont en baisse

MONTRÉAL — Les autorités sanitaires ont fait état vendredi de 15 nouveaux décès liés à la COVID-19, mais d’une baisse des hospitalisations découlant de la maladie.

Depuis le début de la pandémie 16 940 Québécois ont perdu de la vie des suites de la maladie. Parmi les 15 décès signalés vendredi, deux se sont produits dans les 24 dernières heures, sept il y a deux à sept jours et six il y a plus de sept jours.

Les hospitalisations étaient en baisse de 36 par rapport à la veille, pour un total de 2049, dont 660 qui sont traités spécifiquement pour la COVID-19.

Aux soins intensifs, 49 patients étaient traités, dont 29 en raison de la maladie, ce qui représente une diminution de cinq.

Le nombre de professionnels de la santé atteints de la COVID-19 qui doivent être en retrait est resté relativement stable depuis le dernier bilan, s’établissant à 3951.

Québec rapporte par ailleurs 903 cas supplémentaires. Ce chiffre n’est toutefois pas représentatif, puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Les Québécois ont déclaré mercredi 174 tests rapides, dont 145 positifs. Le total s’élève à 302 043 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 253 730 positifs.

Selon le tableau de bord du ministère, le taux de positivité est de 9,4 %.

Du côté de la vaccination, 25 505 personnes ont été immunisées jeudi. En tout, 21 659 676 doses ont été administrées au Québec.