COVID-19: rendez-vous de vaccination offerts mercredi aux femmes enceintes

MONTRÉAL — Les femmes enceintes du Québec qui désirent se faire vacciner contre la COVID-19 peuvent prendre rendez-vous à compter de mercredi matin, donc avant la population en général.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a donné le feu mardi vert à la vaccination des femmes enceintes à la suite des recommandations du comité sur l’immunisation du Québec de l’Institut national de la santé publique (INSPQ).

Pour les femmes enceintes, ce sont les vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech qui seront privilégiés, parce qu’on possède davantage de données scientifiques indiquant qu’ils sont sûrs durant la grossesse.

Le ministère de la Santé rappelle aux femmes enceintes qui hésiteraient à recevoir la protection vaccinale que si elles attrapent la COVID-19, le risque augmentera de donner naissance à un bébé prématuré. De plus, si la femme enceinte souffre de diabète, d’obésité, de problèmes cardiaques ou d’autres problèmes de santé, le risque d’un accouchement avant terme est encore plus grand, ce qui rend la vaccination d’autant plus importante.

En ce qui a trait aux femmes qui projettent devenir enceintes à court terme, l’INSPQ reconnaît le manque de données scientifiques disponibles pour leur fournir un avis clair. On considère néanmoins qu’il serait prudent de retarder une grossesse au moins 28 jours après les deux doses de vaccin.

On estime cependant que les bénéfices attendus de la vaccination dépassent les risques potentiels chez les femmes planifiant une grossesse.

Au début du mois de mars, le gouvernement de l’Ontario a été le premier au Canada à donner la priorité aux femmes enceintes dans un plan de déploiement de vaccins, sans conditions particulières.