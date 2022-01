COVID-19: rendez-vous pour la 3e dose vaccinale accessibles aux 25 ans et plus

MONTRÉAL — Les Québécois âgés de 25 ans et plus sont invités à compter de ce jeudi à prendre rendez-vous pour recevoir leur troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé une nouvelle accélération du calendrier des prises de rendez-vous afin que plus de Québécois puissent obtenir une troisième dose rapidement face à la poussée du très contagieux variant Omicron.

Il était d’abord prévu que les personnes âgées de 18 ans et plus devaient attendre au 21 janvier pour prendre rendez-vous. Cette date a été devancée une première fois au 17 janvier et, une seconde fois; elle est maintenant fixée à ce vendredi, 14 janvier.

Le Québec est confronté depuis plusieurs jours à une forte augmentation du nombre de personnes hospitalisées à cause d’une infection à la COVID-19, de même qu’à une hausse importante du nombre de Québécois emportés par la maladie.

La surcharge des hospitalisations et le délestage privent de plus en plus de patients d’une intervention chirurgicale, ce qui peut mettre leur état de santé à risque.

La semaine dernière, deux modèles de projection retenus par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) ont continué de prévoir une croissance des nouvelles hospitalisations liées à la COVID-19 au Québec.

Pour les lits réguliers, les projections ont suggéré qu’en deux semaines, l’occupation par ces patients pourrait dépasser 3000 lits alors qu’environ 20 000 travailleurs de la santé sont absents.

Mercredi, le nombre d’hospitalisations liées au coronavirus s’est élevé à 2877 au Québec, 135 de plus que la veille.