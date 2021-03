COVID-19: rendez-vous pour la vaccination des 70 ans et plus partout au Québec

QUÉBEC — La prise de rendez-vous est maintenant ouverte aux personnes âgées de 70 ans de chacune des 15 régions sanitaires du Québec qui veulent être vaccinées contre la COVID-19.

La prise de rendez-vous est obligatoire pour pouvoir accéder aux lieux de vaccination de masse, comme c’est le cas depuis plusieurs jours sur l’île de Montréal, où la vaccination des personnes jugées vulnérables a débuté plus tôt.

Lors de la vaccination, l’accompagnateur d’une personne âgée pourrait se faire vacciner en même temps qu’elle, s’il est âgé de 70 ans et plus et s’il est présent trois jours par semaine ou plus en soutien à son proche. Un seul accompagnateur peut se faire vacciner.

Parmi les régions où la vaccination de masse est maintenant disponible figure celle du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Les centres de vaccination se trouvent au Centre de foires d’ExpoCité et au Pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval, à Québec, de même qu’au Centre de curling de Clermont, dans Charlevoix, et au Centre multifonctionnel Rolland-Dion, à Portneuf.

Partout au Québec, le rendez-vous peut être pris sur le web ou par téléphone.

La campagne de vaccination du gouvernement du Québec suit l’ordre de priorité du Comité sur l’immunisation du Québec.