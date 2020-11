COVID-19: résultats encourageants des tests sur le vaccin d’AstraZeneca

LONDRES — Le laboratoire britannique AstraZeneca annonce lundi que les résultats des tests de stades tardifs de son vaccin contre le coronavirus ont montré une efficacité de 90 %.

Cette conclusion est basée sur des résultats intermédiaires d’essais cliniques réalisés au Royaume-Uni en collaboration avec l’Université Oxford, de même qu’au Brésil.

Les essais d’AstraZeneca comprennent l’injection d’une demi-dose du vaccin suivie d’une dose complète au moins un mois plus tard, un processus qui s’est avéré efficace à 90 %. Une approche de deux injections complètes à un mois d’intervalle a été efficace à 62 %; la combinaison des deux résultats a conclu à un taux d’efficacité de 70 %.

Les compagnies Pfizer et Moderna ont récemment fait état de vaccins dont l’efficacité dépassait les 90 %, mais celui d’AstraZeneca utilise une technologie plus traditionnelle, ce qui le rend moins coûteux et plus facile à entreposer puisqu’il n’a pas besoin d’être conservé à de très basses températures. En effet, une température de réfrigérateur suffit pour maintenir son rendement.

Il semble qu’aucun participant aux essais d’AstraZeneca n’ait dû être hospitalisé.

Les résultats préliminaires portent sur des essais menés sur 23 000 personnes au Royaume-Uni et au Brésil. D’autres essais sont en cours aux États-Unis, au Japon, en Russie, en Afrique du Sud, au Kenya et en Amérique latine.