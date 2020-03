COVID-19: sept nouveaux cas au Québec

La propagation de la COVID-19 poursuit son inexorable progression au Québec.

Sept nouveaux cas ont été confirmés, portant ainsi le total à 24 dans la province, a annoncé Santé-Québec, samedi après-midi.

Trois de ces cas ont été identifiés en Montérégie, les quatre autres dans Lanaudière, en Estrie, à Montréal et dans une région à déterminer.

Samedi après-midi, 850 personnes attendaient les résultats du dépistage et jusqu’à maintenant, 1399 analyses se sont avérées négatives.

À des fins de comparaison, l’Ontario compte presque cinq fois plus de cas que le Québec. Samedi, la province voisine indiquait que 101 personnes étaient atteintes de la COVID-19.

Ralentissement

D’autres organismes ont annoncé samedi qu’ils cessaient leurs activités.

Ainsi, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a indiqué que les musées d’État et le réseau de Bibliothèque et Archives nationales du Québec fermeront leurs portes à compter de samedi pour une période de deux semaines. Elle a aussi demandé à toutes les salles de spectacle de fermer pendant une période de 30 jours.

Mme Roy dit s’engager à «limiter les répercussions pour les artisans, les artistes, les organismes et les entreprises du milieu culturel», mais qu’à court terme, «les programmes existants du ministère de la Culture et des Communications de même que de ses sociétés d’État permettront de pallier la situation».

La Régie du Logement a elle aussi annoncé un ralentissement de ses activités au cours des prochaines semaines. Ainsi, les audiences seront suspendues jusqu’au 27 mars sauf celles relatives à un risque pour la santé ou la sécurité d’une personne; au recouvrement de loyer et à la résiliation de bail pour retard de plus de trois semaines ou retard fréquent dans le paiement du loyer; à la reprise de logements et en opposition à un avis d’éviction pour subdivision, agrandissement ou changement d’affection ainsi que pour les dossiers dont la date d’audition a été fixée sur procès-verbal à la suite d’un ajournement.

La Régie demande à ceux dont l’audition a été annulée de ne pas se présenter à ses bureaux, un nouvel avis de convocation leur sera transmis «dans les meilleurs délais».

Québec ferme ses installations publiques

Après avoir annoncé la veille de qu’il gardera ouvertes ses installations publiques, le maire de Québec Régis Labeaume a changé samedi son fusil d’épaule.

M. Labeaume a annoncé que Québec fermera dès 17 h samedi ses plateaux de sport, de loisir et de vie communautaire. Les bureaux administratifs demeurent ouverts jusqu’à nouvel ordre.

«Nous, on prend nos décisions basées sur les directives qu’on a de la santé publique et des autorités gouvernementales, a déclaré le maire en conférence de presse. Hier, on a posé la question: « Peut-on garder nos installations ouvertes? » Ils nous ont dit oui. Et aujourd’hui, avec l’état d’urgence sanitaire, c’est le moment de les fermer.»

Visites suspendues

Le Service correctionnel du Canada a annoncé que les visites aux détenus de tous ses établissements ont été suspendues. L’agence dit avoir mis en place certaines options pour permettre aux familles et aux amis de rester en contact avec eux, notamment des visites par vidéoconférence et par téléphone.

L’agence a voulu rassurer les familles des détenus en indiquant qu’elle avait «des équipes de soins de santé spécialisées dans ses établissements qui possèdent les connaissances et l’expérience nécessaires pour traiter des cas de maladies infectieuses et respiratoires, comme la COVID-19».

À l’heure actuelle, aucun cas confirmé n’a été identifié dans un pénitencier fédéral.