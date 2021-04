COVID-19: Sept nouveaux cas et un décès au Nouveau-Brunswick

Les autorités de la santé du Nouveau-Brunswick ont rapporté mercredi sept nouveaux cas de COVID-19 et un 34e décès attribué à la pandémie.

La plus récente victime du coronavirus serait une personne âgée de la soixantaine et habitant la région de Saint-Jean.

Toujours selon les autorités sanitaires, trois des nouveaux cas ont été recensés dans la région d’Edmundston, deux dans le secteur de Saint-Jean et un chacun dans les environs de Moncton et de Miramichi.

Dans le communiqué annonçant le bilan quotidien, la santé publique a déclaré deux nouvelles éclosions dans des foyers de soins spéciaux, soit au Pavillon Beau-Lieu à Grand-Sault et au Murray Street Lodge à Grand Bay-Westfield.

Par ailleurs, le Nouveau-Brunswick invite dès maintenant les femmes enceintes à prendre rendez-vous pour obtenir leur vaccin contre la COVID-19.

Record de vaccination en N.-É.

De nouvelles données semblent indiquer que la Nouvelle-Écosse a accéléré le rythme de vaccination sur son territoire après avoir reconnu son départ un peu lent.

Lors d’un entretien mercredi, la sous-ministre déléguée à la Santé affectée à l’opération de vaccination, Tracey Barbrick, a indiqué que 14 742 doses avaient été administrées la veille. Il s’agit d’un nouveau record quotidien dans la province.

Selon Mme Barbrick, 23,6 % de la population admissible à recevoir le vaccin a reçu une première dose, un taux tout juste sous la moyenne canadienne à 25 %.

Elle estime que la Nouvelle-Écosse accuse environ une semaine de retard sur les autres provinces. La stratégie était d’abord de retenir les deuxièmes doses plutôt que d’offrir une première injection au plus de gens possible. Cette stratégie a depuis été révisée et le délai pour administrer la seconde dose a été repoussé à quatre mois.

De plus, un approvisionnement plus élevé a permis de rehausser le rythme moyen de 11 000 injections par semaine, le mois dernier, à 65 000 injections cette semaine.

On prévoit que toute la population néo-écossaise qui souhaite être vaccinée pourra l’être d’ici la fin du mois de juin.