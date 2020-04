COVID-19: Shawinigan met ses drapeaux en berne en soutien aux endeuillés

SHAWINIGAN, Qc — Les drapeaux de la Ville de Shawinigan sont maintenant en berne afin de soutenir les nombreuses familles endeuillées par les ravages de la COVID-19 dans la ville.

Le Centre d’hébergement Laflèche, un CHSLD du secteur Grand’Mère à Shawinigan, déplore 20 décès liés au nouveau coronavirus. Il serait le CHSLD du Québec qui compterait le plus grand nombre de décès jusqu’ici.

Selon des données qui n’ont pas été mises à jour vendredi, plus de 90 résidents et plus de 50 employés du Centre d’hébergement Laflèche ont été terrassés jusqu’ici par le coronavirus.

La mise en berne des drapeaux sur tous les immeubles municipaux a été entérinée par les élus municipaux. Le maire de Shawinigan, Michel Angers, explique que la population vit une situation très éprouvante actuellement.

Les drapeaux demeureront en berne à Shawinigan jusqu’à la fin de l’urgence sanitaire décrétée par le gouvernement du Québec.