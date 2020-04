COVID-19: Statistique Canada invite les Canadiens à lui transmettre des données

OTTAWA — Statistique Canada invite tous les Canadiens à participer d’ici jeudi prochain à sa collecte de données sur les répercussions sur eux de la pandémie de COVID-19.

Les Canadiens des dix provinces et des trois territoires n’ont qu’à visiter le site web de l’agence, le www.statcan.gc.ca/COVID-19-f, pour accéder au questionnaire électronique et répondre aux dix questions.

Statistique Canada assure que la participation à l’enquête ne prendra qu’environ cinq minutes. Vendredi matin, plus de 150 000 personnes y avaient déjà pris part.

L’agence espère que les résultats de cet exercice statistique lui permettront d’assurer la meilleure représentation de la population dans son ensemble. Elle dit avoir besoin de la participation du plus grand nombre de Canadiens possible.

Les renseignements recueillis permettront de comprendre les répercussions de crise de la COVID-19 sur la santé physique et mentale des individus, ainsi que sur leur situation sociale et d’emploi.

Statistique Canada rappelle que les gouvernements, y compris ceux des municipalités, ont besoin de renseignements fiables sur la situation économique et sociale, ainsi que sur la santé physique et mentale des individus, pour bien comprendre les besoins des collectivités et mettre en place des mesures de soutien appropriées pendant et après la pandémie.

Les résultats de la collecte d’informations seront diffusés.