COVID-19: stress, anxiété et surcharge de travail chez les profs du cégep

MONTRÉAL — Deux mois après la rentrée scolaire, le niveau de stress et d’anxiété de beaucoup d’enseignants du cégep est élevé, rapporte avec inquiétude un syndicat qui vient de sonder ses membres. Leurs tâches n’ont fait que s’alourdir avec la pandémie, et il faut que le gouvernement ajoute des enseignants pour que les profs n’y laissent pas leur santé, dit-il.

Michel Manning enseigne l’éducation physique au collège de Valleyfield.

Quand son cégep s’est retrouvé en zone rouge, il a dû offrir tous ses cours en ligne. Cela a nécessité une réorganisation complète de ses classes et de son enseignement. Enregistrer des cours est plus long que de les offrir dans son gymnase avec ses élèves devant lui, dit-il. Et visionner les vidéos de ses 200-250 étudiants qui se filment pour montrer leur maîtrise des techniques sportives prend un temps fou.

Il évalue que son travail a augmenté de 20 à 30 % depuis le début de la pandémie.

Ce prof qui adore son travail a commencé à ressentir du stress et de l’anxiété depuis le début de l’année — un stress qu’il n’avait pas connu auparavant.

Diane Lafrance enseigne la littérature au cégep de Sherbrooke, qui se trouve actuellement en zone orange, où les élèves peuvent encore aller en classe en personne.

Mais les consignes sanitaires pour prévenir la propagation de la COVID-19 l’ont néanmoins obligée à séparer ses classes en deux.

Pour s’assurer que ses élèves réussissent à voir toute la matière, elle a choisi d’enseigner les autres heures de cours par Zoom, augmentant ainsi sa charge de travail.

«Ils ont besoin de plus d’encadrement», souligne l’enseignante dont les élèves sont souvent fraîchement arrivés au cégep, après une fin de secondaire tronquée.

«J’ai voulu les rassurer en leur disant que je suis là pour eux. Qu’ils ne sont pas laissés à eux-mêmes», dit-elle.

Mais tout cela prend du temps, dit cette enseignante qui rapporte être «bombardée de courriels» et qui doit faire beaucoup plus de rappels aux étudiants que d’habitude, et rédiger de multiples versions de ses examens, puisque les groupes sont scindés.

«Je suis plus fatiguée, plus stressée, plus anxieuse», dit-elle, ajoutant que déjà trois collègues dans son département sont en congé de maladie depuis le début de la session.

Le sondage a été effectué par plusieurs syndicats affiliés à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). Plus de 2400 professeurs de cégeps publics y ont participé.

Les résultats sur la détresse psychologique des professeurs inquiètent particulièrement Yves de Repentigny, le vice-président responsable du regroupement cégep au sein de la FNEEQ-CSN.

Il rapporte que 22 % des personnes ayant participé à l’enquête se sont classées à un niveau élevé de détresse dans l’échelle Kessler-6, qui vise à mesurer la détresse psychologique.

«Je suis tombé à la renverse; 22 %, c’est énorme», dit-il.

Par exemple, un pourcentage important des répondants estiment que plusieurs aspects de leur travail leur prennent désormais plus de temps, passant dans certains cas du simple au double: la préparation des cours (93 %), l’encadrement des étudiants (83 %), la préparation des stages (74 %) et la correction (69 %).

M. de Repentigny aimerait pouvoir dire aux enseignants du cégep: tenez bon, cela va mieux aller à la session d’hiver.

Mais pour qu’ils puissent respirer un peu, il faudrait que leurs classes comptent moins d’élèves, et cela sera possible en embauchant plus d’enseignants, fait-il valoir.

La FNEEQ regroupe quelque 35 000 membres — dont plus de 15 000 enseignants — dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d’université.