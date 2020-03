COVID-19: suspension progressive juqu’au 30 avril des vols chez Transat A.T.

MONTRÉAL — La pandémie de COVID-19 incite le transporteur aérien Transat A.T. à suspendre progressivement les vols d’Air Transat jusqu’au 30 avril et à mettre sous peu en vigueur des mesures de réduction des coûts de personnel, ce qui provoquera des mises à pied.

Cette décision annoncée mercredi signifie que de l’Europe et les États-Unis et vers ces deux endroits, les ventes pour des départs jusqu’au 30 avril sont désormais fermées sur la plupart des destinations. Des vols de rapatriement seront opérés au cours des deux prochaines semaines, le temps de ramener les clients de Transat dans leur pays d’origine.

Les ventes resteront provisoirement ouvertes dans les deux sens à partir de Montréal vers Paris et Lisbonne, et à partir de Toronto vers Londres et Lisbonne. Une date d’arrêt des opérations sera annoncée incessamment.

Pour ce qui est des vols vers les Caraïbes et le Mexique ou en provenance, les ventes sont déjà fermées. Là encore, des vols seront opérés pendant quelques jours le temps de rapatrier les clients de Transat au Canada.

Les clients actuellement à destination sont invités à consulter le site web de l’entreprise pour trouver les informations nécessaires pour organiser leur retour. Aucun frais de réservation ne sera appliqué et les passagers n’auront pas à s’acquitter d’une éventuelle différence de prix.

Les clients qui n’auront pas pu voyager du fait de l’annulation de leur vol se verront remettre un crédit pour un voyage futur, qu’ils pourront utiliser dans les 24 mois de leur date de voyage initiale.

Pour les vols intérieurs, les clients sont invités à vérifier que leur vol est maintenu sur le site web.

La compagnie annonce aussi qu’en raison des conséquences de la crise de la COVID-19, elle procédera dans les prochains jours à des mesures de réduction des coûts de personnel. Il y aura des mises à pied temporaires de même que des réductions du temps de travail ou de salaire qui toucheront une partie importante des employés. La haute direction et les membres du conseil d’administration réduiront aussi leur rémunération.

Transat A.T. compte 5000 employés et son siège social est situé à Montréal

Entreprise citée dans cette dépêche: Transat A.T. (TSX:TRZ)