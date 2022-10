COVID-19: treize nouveaux décès recensés, faible baisse des hospitalisations

MONTRÉAL — Après plusieurs jours de hausse dans les hospitalisations liées à la COVID-19, les autorités québécoises ont rapporté une faible baisse, vendredi, mais également 13 nouveaux décès liés à la maladie.

Il y avait toujours 2063 personnes hospitalisées en lien avec la COVID-19, dont 624 spécifiquement pour la maladie, ce qui représente une diminution de 19 comparativement à la veille.

On note toutefois une hausse de cinq personnes traitées aux soins intensifs, pour un total de 60, incluant 21 en raison de la COVID-19.

Le nombre de professionnels de la santé en retrait a encore augmenté dans les dernières heures. Ils étaient 4019 selon les chiffres les plus récents, soit une hausse de 80.

Les autorités ont signalé vendredi 13 nouveaux décès, dont trois survenus dans les 24 dernières heures. Six ont eu lieu il y a deux à sept jours, et quatre il y a plus de sept jours.

Depuis le début de la pandémie, 16 876 personnes ont perdu la vie en lien avec la maladie.

Du côté des cas, on en compte 1057 nouveaux, mais ce n’est pas représentatif, car l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

Les Québécois ont déclaré jeudi 236 tests rapides, dont 200 positifs. Le total s’élève à 299 156 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 251 212 positifs.

Selon le tableau de bord du ministère, le taux de positivité est de 10,6 %.

Quant à la vaccination, 25 442 nouvelles doses ont été administrées jeudi, pour un total de 21 512 637 doses administrées au Québec à ce jour.