COVID-19: trois autres régions passent en zone rouge lundi en Ontario

TORONTO — Trois régions près de Toronto passent en zone rouge lundi.

Les restrictions sanitaires plus strictes entreront en vigueur dans les régions d’Hamilton, York et Halton.

Toronto avait rejoint samedi la région de Peel au niveau d’alerte rouge — le plus élevé avant un confinement complet.

Six autres régions, notamment Durham et Waterloo, passeront en zone orange, tandis que six autres, incluant Windsor-Essex et Sudbury, passeront en zone jaune.

Ce nouveau développement arrive quelques jours seulement après que le premier ministre Doug Ford a abaissé les seuils dans son système de restrictions par couleur.

Il a déclaré vendredi que les plus récentes projections pour la province montrent que celle-ci semble se diriger vers un nouveau confinement.