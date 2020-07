COVID-19: trois décès s’ajoutent au bilan

Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de trois décès au Québec vendredi, dont un survenu avant le 2 juillet, pour un total de 5612 morts.

On a aussi ajouté 100 nouveaux cas, pour un total de 56 316 infections.

Le nombre d’hospitalisations était en hausse de neuf, à 317. Trois personnes de moins se trouvaient aux soins intensifs, soit 24.

Trente-deux cas s’étaient ajoutés dans la région de Montréal par rapport à jeudi, pour un total de 27 529. On comptait 5859 cas dans la région de Laval et 8088 en Montérégie.

Les autres développements de la journée

Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford fait une tournée d’entreprises vendredi pour remercier les travailleurs de la province pour leur travail pendant la pandémie.

Devant la situation préoccupante du centre-ville de Montréal, déserté par les travailleurs, étudiants et touristes en cette période de pandémie mondiale, le Palais des congrès offrira un rabais de 40 % en tout temps sur son stationnement, alors que le Complexe Desjardins offrira, dès lundi prochain, son stationnement à 50 % de rabais les soirs et les fins de semaine. Les jours de semaine, le Complexe offrira une heure de stationnement gratuit avec une preuve d’achat de 25$ chez ses commerçants et deux heures de gratuité pour des achats de 50$ et plus.