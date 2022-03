COVID-19: trois décès supplémentaires au Nouveau-Brunswick

FREDERICTON — Les responsables de la santé du Nouveau-Brunswick rapportent trois décès supplémentaires liés à la COVID-19 depuis vendredi.

Les dernières victimes sont une personne septuagénaire de la région de Saint-Jean et deux autres de la région de Moncton – une dans la soixantaine et une autre âgée de plus de 90 ans.

La province dénombre 320 décès liés à la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Selon les données du ministère de la Santé publiées mardi, il y a 99 personnes hospitalisées en raison du virus, soit une baisse de quatre par rapport à vendredi dernier. Cela comprend 13 patients aux soins intensifs.

Au total, 513 travailleurs de la santé sont isolés après avoir été déclarés positifs à la COVID-19.