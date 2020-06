COVID-19: trois nouveaux cas au Nouveau-Brunswick, pour un total de 163

FREDERICTON — Le Nouveau-Brunswick signale trois nouveaux cas de la COVID-19, ce qui porte à 163 le nombre total de cas confirmés dans la province.

Les trois cas sont dans la région de Campbellton. Il s’agit d’une personne dans la vingtaine et de deux dans la cinquantaine.

Un total de 131 personnes se sont remises du coronavirus.

Il y a eu deux décès dans la province. Un total de 30 cas restent actifs et quatre patients se trouvent à l’hôpital, dont un aux soins intensifs.

Accès élargi à l’Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard a annoncé une exemption qui permettra aux Canadiens ayant de la famille qui a besoin de soutien de se rendre sur l’Île, pour des motifs de compassion.

La Dre Heather Morrison, administratrice en chef de la santé publique de la province, a dit que les demandes pourront être soumises mardi pour la nouvelle catégorie du soutien familial.

Cela comprend les déplacements pour le soutien émotionnel et psychologique, les soins personnels, les soins de relève, le soutien à domicile et les soins aux enfants.

Mme Morrison a déclaré que les demandes seront traitées le plus rapidement possible, au cours des deux à trois prochaines semaines.

Il faudra prouver que la visite fournira un soutien «nécessaire et bienvenu» à un membre de la famille à l’Île-du-Prince-Édouard, y compris un parent, un enfant, un frère ou une sœur, un petit-enfant ou un grand-parent.

Les personnes qui se rendent sur l’île devront s’isoler pendant 14 jours.

Mme Morrison a souligné que le Québec relance les voyages et le tourisme interprovinciaux, et que l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick ont accepté de permettre aux Québécois en route pour les Îles-de-la-Madeleine de passer par leurs provinces à partir du 26 juin.

Les touristes devront présenter un formulaire de voyage du Québec une fois au pont de la Confédération, ainsi qu’une preuve de réservation sur le traversier vers les Îles-de-la-Madeleine. La réservation du traversier doit être utilisée dans les 24 heures.

Il y a eu 27 cas du coronavirus à l’Île-du-Prince-Édouard. Aucun cas n’a été signalé depuis le 28 avril.

Toutes les personnes qui ont contracté le virus se sont rétablies.