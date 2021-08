COVID-19: trois régions sont actuellement sur le radar du ministre de la Santé

MONTRÉAL — La hausse des cas de COVID-19 inquiète le ministre de la Santé, Christian Dubé, et trois régions du Québec sont particulièrement sur son radar en ce moment: il s’agit de Montréal, Laval et Lanaudière.

Depuis le 12 août, le Québec a passé trois fois la barre des 400 nouveaux cas quotidiens. Ce lundi, 409 ont été recensés. La moyenne mobile sur sept jours est toutefois de 365 nouveaux cas.

«La situation est préoccupante dans certaines régions, notamment Montréal, Laval et Lanaudière», écrivait lundi le ministre sur son compte Twitter.

On y trouvait les trois plus hauts taux de cas actifs par tranche de 100 000 habitants: à Laval, le taux est de 98, à Montréal, il se situe à 50, et il est à 40 dans Lanaudière. Dans cette dernière région, l’augmentation était plus marquée dans le sud qu’au nord.

L’Estrie suit avec un taux de cas actifs de 33 et ensuite la Montérégie avec 31.

Les trois régions qui inquiètent le ministre se trouvent aussi parmi celles ayant le plus grand nombre de cas actifs: on en recense 1031 à Montréal, 438 à Laval et 210 dans Lanaudière. C’est toutefois la Montérégie qui arrive en deuxième place avec 449 cas.

Certaines régions, dont le Bas-Saint-Laurent, n’avaient toutefois pas fourni les chiffres des cas actifs.