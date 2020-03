COVID-19: Trudeau demande aux Canadiens de «rester chez eux» ou dehors à distance

OTTAWA — Malgré le beau temps, Justin Trudeau demande aux Canadiens de «rester chez eux». Et s’ils décident d’aller dehors, ils devraient respecter la distance sociale recommandée de deux mètres.

Si les Canadiens n’adhèrent pas à ces consignes, le gouvernement fédéral et les provinces se pencheront sur les prochaines étapes à suivre.

«On a tous et chacun la capacité d’aplatir cette propagation, de protéger nos communautés et il faut absolument le faire», a déclaré M. Trudeau, en point de presse quotidien devant sa résidence.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a annoncé dimanche matin que la province interdit dorénavant les rassemblements de plus de cinq personnes et demande à la police de renforcer ces mesures avec des amendes salées et des arrestations.

Depuis samedi, le Québec interdit pour sa part «tout rassemblement intérieur ou extérieur», exception faite pour les épiceries et les transports en commun entre autres.

Pour l’instant, il n’est pas question d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. M. Trudeau a dit qu’elle sera nécessaire seulement s’il estime avoir épuisé tous les autres recours au plan provincial et territorial.

«On n’est pas rendus à ce point-là, mais on est en train de veiller attentivement pour voir si on va y arriver», a-t-il dit.

La réponse de sa ministre de la Santé, Patty Hajdu, laissait moins place à l’interprétation: «Laissez-moi être parfaitement claire: nous allons utiliser tous les outils dans notre boîte à outils, au niveau fédéral, pour assurer le respect (des indications)», a-t-elle martelé.

Puis, s’adressant aux «snowbirds» (retraités migrateurs) et autres voyageurs qui reviennent de l’étranger, elle a lancé un appel sans équivoque.

«Quand on dit que vous devez rester à la maison pour 14 jours, vous restez à la maison pour 14 jours. Vous n’allez pas acheter des courses, vous n’allez pas visiter vos voisins ou vos amis. Vous vous reposez chez vous pendant 14 jours, sans exception», a-t-elle dit.

Plus d’uniformité?

Des «standards uniformes» sont peut-être à prévoir à travers le pays, au moment où les provinces prennent toutes des mesures plus différentes les unes des autres.

C’est du moins le souhait de la ministre Hajdu, qui a dit que les administrateurs de la santé publique du Canada rencontreront leurs homologues provinciaux à ce sujet en après-midi.

«Nous n’allons pas hésiter à intervenir, si vous le devons, pour fournir une orientation plus solide et des mesures plus robustes pour assurer de l’uniformité à travers le pays», a-t-elle indiqué.

La Chambre rappelée mardi

Un plus petit nombre de députés sera rappelé mardi, dès midi, à la Chambre des communes pour adopter les mesures économiques d’urgence annoncées par le gouvernement Trudeau.

Ainsi, ce sont 14 libéraux, 11 conservateurs, trois bloquistes, trois néodémocrates et un Vert qui siégeront ce jour-là pour un court débat. Il est prévu que le projet de loi soit adopté en fin d’après-midi.

Le Sénat siégera le lendemain, avec un nombre restreint de sénateurs, et le projet de loi devrait recevoir la sanction royale le jour même, prévoit Pablo Rodriguez, leader parlementaire du gouvernement.

Le gouvernement fédéral entend verser 27 milliards $ en aide directe pour les travailleurs et les entreprises touchés par la COVID-19, en plus de laisser jusqu’à 55 milliards $ en marge de manoeuvre aux Canadiens avec le report des impôts.

Les travaux de la Chambre des communes ont été suspendus jusqu’au 20 avril, mais il n’est pas «impossible» que les députés soient rappelés une fois de plus pour adopter d’autres mesures selon M. Rodriguez.

Rapatriement en cours

Samedi, tard en soirée, 444 Canadiens qui étaient au Maroc sont arrivés à Montréal à bord d’un vol commercial d’Air Canada.

Le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a également tweeté samedi qu’il avait discuté avec ses homologues en Australie, au Brésil, en Allemagne, au Maroc, au Pérou, en Turquie et au Royaume-Uni sur la nécessité de rapatrier les citoyens à l’étranger, y compris ceux qui se trouvent sur des bateaux de croisière.

Selon le compte-rendu, ils ont «souligné l’importance de maintenir la circulation des biens, des fournitures et des services essentiels pendant la crise actuelle et le besoin crucial d’une réponse rapide et efficace pour aider à stabiliser et à protéger les économies mondiales».

Frontières resserrées au Canada

Pendant ce temps, au Canada, certaines régions ont commencé à fermer leurs portes même aux Canadiens.

Les Territoires du Nord-Ouest ont fermé leurs frontières à tout voyage non essentiel.

Depuis samedi, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard exigent à quiconque arrivant d’une autre province de s’isoler pendant 14 jours. Dimanche, la Nouvelle-Écosse a emboîté le pas à ce chapitre.

Nouveaux cas

Au Canada, il y avait plus de 1300 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19 et 19 personnes en sont décédées, selon les données de Santé-Canada publiés à 9h00.

Mais ces données gonfleront vraisemblablement au cours de la journée.

Ainsi, la Nouvelle-Écosse a annoncé qu’elle comptait 28 cas sur son territoire. Quelques instants plus tard, ce fut au tour de l’Ontario d’ajouter 47 nouveaux cas dans la province. Elle en recense désormais 424. Les autorités ont mentionné que deux femmes âgées de la vingtaine figuraient parmi ceux qui étaient atteintes de la maladie.

Le Québec compte maintenant 219 cas, une augmentation de 38 nouveaux cas dans la province.