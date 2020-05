COVID-19: Trudeau promet une aide ciblée pour l’industrie aérienne, mais pas maintenant

OTTAWA — Le gouvernement fédéral envisage une aide ciblée à certains secteurs, comme les industries touristique, pétrolière ou aérienne, mais pas pour tout de suite.

Le premier ministre Justin Trudeau l’a répété lundi, quelques heures après l’annonce par Air Canada d’une perte nette de 1,05 milliard $ pour les trois premiers mois de l’année.

«On avait une industrie aérienne extrêmement forte et compétitive avant cette pandémie et on va en avoir une après cette pandémie», a déclaré, confiant, le premier ministre.

«On va aider de façon plus spécifique différentes industries qui sont durement touchées par cette pandémie, comme l’industrie aérienne, mais pour l’instant, la subvention salariale et la PCU (prestation canadienne d’urgence) font un gros travail pour aider les Canadiens», a-t-il ajouté.

Le premier ministre n’est pas non plus prêt à se pencher sur les mesures de transition qui viendront après la PCU et la subvention salariale.

Appel aux dons de l’Union européenne

Les dirigeants du monde participaient lundi matin à un appel aux dons lancé par l’Union européenne pour combattre la COVID-19. L’objectif: amasser 7,5 milliards d’euros. Déjà, 4,6 milliards d’euros ont été promis.

Le premier ministre Trudeau a livré un court discours, de chez lui, pendant la réunion virtuelle. Il s’est contenté de rappeler l’effort déjà fourni par son gouvernement, soit 850 millions $.

«Le Canada fait sa part», a-t-il dit, notant que la contribution canadienne finance la recherche faite au Canada et ailleurs dans le monde.

«Le Canada (est) si fier de participer au niveau de 850 millions $ avec des investissements surtout chez nous, mais aussi un peu à l’international, pour démontrer qu’on fait partie de cette approche à trouver une solution globale», a-t-il ajouté lorsqu’il est apparu pour son point de presse, devant sa résidence, en fin d’avant-midi.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 919 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Un peu plus de 6,5 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Les tests ont permis de déceler 59 844 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 3766 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 31 865 cas au Québec, dont 2205 décès; 18 000 cas en Ontario, dont 1300 décès; 5766 cas en Alberta, dont 95 décès; 2171 cas en Colombie-Britannique, dont 114 décès; 971 cas en Nouvelle-Écosse, dont 37 décès; 433 cas en Saskatchewan, dont six décès; 281 cas au Manitoba, dont six décès; 259 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 118 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 24 guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; un seul cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.