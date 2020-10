Trump en isolement en raison du test positif d’une collaboratrice

Le président américain Donald Trump et la première dame Melania Trump se sont mis en isolement préventif dans l’attente d’un résultat de test de dépistage de la COVID-19. Il a été révélé jeudi soir que l’une des plus proches collaboratrices du président était atteinte de la maladie à coronavirus.

En fin de soirée, jeudi, le M. Trump a écrit sur son compte Twitter: «La première dame et moi attendons nos résultats de tests. En attendant, nous allons débuter notre processus d’isolement!»

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020