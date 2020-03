COVID-19: un autre navire de croisière est contraint de rester en mer

FORT LAUDERDALE, Fla. — Des milliers de passagers d’un troisième navire du croisiériste Princess Cruises sont contraints de rester à bord pendant que des membres d’équipage subissent un test de dépistage à la maladie à coronavirus (COVID-19).

Le Caribbean Princess, qui effectuait un voyage de dix jours dans le canal de Panama, devait accoster à Grand Cayman lundi. Mais le croisiériste californien a prévenu qu’il empêcherait les passagers et l’équipage de débarquer et qu’il se procurerait des tests de dépistage. Le croisiériste a informé le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) des États-Unis que deux des membres d’équipage avaient été transférés d’un navire Princess en Californie dont au moins un passager était porteur du virus.

Ces membres d’équipage sont actuellement «asymptomatiques» et restent seuls dans leurs chambres «par excès de prudence» au moment où le navire revient vers Fort Lauderdale.

Le navire devra rester au large tant qu’il n’aura pas reçu le feu vert du CDC pour accoster.

Le Regal Princess a eu droit à un traitement similaire, passant la majeure partie de la journée à naviguer le long de la côte de la Floride, avant de se rendre finalement à Port Everglades dimanche soir. Ses passagers ont pu descendre après que deux membres d’équipage eurent été testés négatifs pour le coronavirus. Ces membres d’équipage étaient également asymptomatiques, mais ils arrivaient du Grand Princess en Californie, où au moins 21 personnes ont été infectées par la maladie.

Le département d’État américain a déconseillé, dimanche, les voyages à bord de navires de croisière, en particulier pour les voyageurs souffrant de problèmes de santé sous-jacents. L’avis indique que le CDC a noté un «risque accru d’infection à la COVID-19 dans un environnement de navire de croisière».

On ne sait pas combien de personnes se sont trouvées à bord des navires basés en Floride. La compagnie de croisière a précisé que le Regal Princess avait une capacité de 3560 passagers et que le Caribbean Princess pouvait transporter plus de 3600 passagers.