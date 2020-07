COVID-19: un décès et 141 nouveau cas

Cent quarante-et-un nouveaux cas se sont ajoutés au bilan québécois vendredi, pour un bilan total de 57 142 infections.

On déplore un décès au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le bilan à 5647 pertes de vie.

Dix-sept personnes de moins étaient hospitalisées, soit 260, et le nombre de patients aux soins intensifs avait reculé de quatre, à 16.

On comptait 76 cas de plus dans la région de Montréal, pour un total de 27 863. On recensait 5895 infections dans la région de Laval et 8311 en Montérégie.

Le nombre de prélèvements réalisés le 15 juillet s’élève à 14 952.

Les autres développements de la journée

Une grande partie de l’Ontario passe à la prochaine étape de son plan de relance, vendredi. Les règles portent les limites de la taille des rassemblements intérieurs à un maximum de 50 personnes, tandis que jusqu’à 100 personnes sont autorisées à se rassembler à l’extérieur.

Une unité de soins intensifs pour nouveau-nés dans un hôpital de Vancouver est le site de la dernière éclosion de COVID-19 dans la ville. Vancouver Coastal Health, qui administre les services de soins de santé dans une grande partie de la grande région de Vancouver et des côtes sud et centrale, a publié jeudi un avis sur l’épidémie.