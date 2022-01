COVID-19: un mélange d’optimisme et de prudence émerge dans les provinces

Partout au Canada, un mélange d’optimisme et de prudence émerge alors que les provinces et les territoires révisent leurs stratégies pour surmonter la plus récente vague de la pandémie.

En Saskatchewan, où l’augmentation des admissions à l’hôpital et la pénurie de personnel en raison de la COVID-19 sont une préoccupation croissante, l’autorité sanitaire provinciale a déclaré qu’elle envisageait de redéployer le personnel d’autres ministères pour renforcer le système de santé.

À côté, en Alberta, le premier ministre Jason Kenney dit qu’il y a des signes que la province a «atteint et dépassé» le pic de cas de COVID-19 de la cinquième vague. Mais il prévient toujours que les hospitalisations – actuellement à des niveaux record – continueront d’augmenter et exerceront davantage de pression sur un système de santé déjà débordé.

Afin de faire face à ce scénario, la province dit qu’elle créera de nouvelles unités d’intervention à Edmonton et à Calgary.

Plus de 2100 nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés en Colombie-Britannique, jeudi, alors que la province a annoncé que 200 000 trousses de tests de dépistage de la COVID-19 seraient distribuées aux écoles élémentaires et secondaires pour essayer de les garder ouvertes.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a déclaré cette semaine qu’il était convaincu que la plus récente vague de COVID-19 alimentée par le variant Omicron avait maintenant atteint son sommet. Cependant, le docteur Gerald Evan – l’un des conseillers de l’Ontario pour la COVID-19 – croit que M. Ford agit trop tôt avec son plan pour commencer à assouplir les restrictions sanitaires à la fin janvier.

Au Québec, le ministère de la Santé Christian Dubé a signalé jeudi une légère baisse des hospitalisations liées à la COVID-19, une première depuis le 16 décembre. Mais contrairement à l’Ontario, le premier ministre François Legault a déclaré que la situation dans les hôpitaux de la province restait trop fragile pour commencer à assouplir les restrictions qui maintiennent la fermeture des centres de conditionnement physique, des bars et des lieux de divertissement depuis décembre.

Dans le Canada atlantique, on perçoit des lueurs d’optimisme, Terre-Neuve-et-Labrador annonçant que les élèves de la maternelle à la 12e année reprendront l’apprentissage en classe mardi. De son côté, l’Île-du-Prince-Édouard rapporte que les récupérations de la COVID-19 dépassent actuellement les nouveaux cas.