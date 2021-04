COVID-19: un million de vaccins à venir au cours des sept prochains jours au Canada

OTTAWA — Le nombre de doses de vaccin contre la COVID-19 devant être livrées au Canada va faiblir cette semaine, puisqu’un peu plus d’un million d’entre elles arriveront au pays au cours des sept prochains jours.

Il s’agira de doses du vaccin Pfizer-BioNTech seulement. L’Agence de la santé publique du Canada signale que malgré la hausse récente du nombre de nouveaux cas de coronavirus au pays, Il n’y aura pas d’autres doses des vaccins Moderna et Oxford-AstraZeneca attendues cette semaine.

Moderna prévoit livrer au Canada environ 1,2 million de doses, mais seulement la semaine prochaine, à compter du 19 avril. Quant aux premières arrivées du vaccin Johnson and Johnson, on en ignore encore la date.

Le gouvernement du Canada espère que le fléchissement des arrivées vaccinales cette semaine sera provisoire. Vendredi dernier, la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, a réitéré la promesse du gouvernement d’obtenir plusieurs millions de doses au cours des prochaines semaines.

Dimanche, le Québec a rapporté 1535 nouveaux cas de COVID-19. Ce nombre s’est élevé à 4456 en Ontario et à 1183 en Alberta.

L’administratrice en chef de la Santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a observé que la semaine dernière, le nombre d’admissions en unités de soins intensifs avait augmenté de 23 % par rapport à la semaine précédente et que plusieurs des nouveaux cas du coronavirus frappent maintenant les personnes plus jeunes, les variants du virus faisant de plus en plus de ravages.

En date de dimanche après-midi, plus de 10 millions de doses vaccinales contre la COVID-19 avaient été distribuées au Canada; environ 20 % de la population avait reçu au moins une dose.