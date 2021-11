COVID-19: un politicien ontarien s’excuse pour une publication sur la vaccination

Un membre indépendant de l’Assemblée législative de l’Ontario s’est excusé pour une publication dans laquelle il a utilisé des noms et des photos de personnes décédées pour suggérer sans preuve qu’elles étaient mortes des suites de la vaccination contre la COVID-19.

Randy Hillier, qui représente la circonscription de Lanark-Frontenac-Kingston, a fréquemment publié de la désinformation et des théories du complot au sujet de la COVID-19 tout au long de la pandémie.

Dans une publication récente sur les réseaux sociaux, il a utilisé une série de photos d’articles de presse sur ce qu’il croyait être la mort soudaine et inexpliquée de jeunes et a appelé la police à enquêter sur les liens avec la vaccination.

Les membres de la famille de certaines de ces personnes ont déclaré à divers médias qu’ils étaient irrités par la publication de M. Hillier et ont nié ses allégations, tandis que les élus provinciaux ont adopté à l’unanimité une motion le mois dernier le condamnant.

Randy Hillier a présenté des excuses vendredi soir en disant qu’il avait supprimé ce message et en exprimant ses sincères regrets pour la détresse supplémentaire que ses actions avaient causée aux familles en deuil.

Santé publique Ontario affirme que tous les décès qui surviennent après la vaccination qui sont signalés aux bureaux de santé publique font l’objet d’une enquête approfondie et qu’il a été confirmé qu’à ce jour le vaccin est une cause de décès dans un seul cas de thrombocytopénie thrombotique immunitaire. La personne s’était fait administrer le vaccin AstraZeneca.

Il y a sept autres cas rapportés de décès après la vaccination contre la COVID-19 qui répondent à la définition de surveillance provinciale. Dans quatre cas, les événements indésirables se sont avérés avoir peut-être contribué au décès, mais n’en étaient pas la cause sous-jacente, et dans les trois autres, le vaccin n’était pas une cause de décès.

Santé publique Ontario mentionne que 30 autres décès à la suite de la vaccination contre la COVID-19 qui ont été signalés aux bureaux de santé publique sont des «personnes faisant l’objet d’une enquête». Ils ne répondent pas à la définition de surveillance provinciale, mais des enquêtes sont en cours.

«Les informations préliminaires suggèrent que ces événements se sont produits chez des personnes présentant de multiples comorbidités pouvant être liées à la cause du décès, a déclaré un récent rapport de Santé publique Ontario. Il n’y a eu aucune association avec le vaccin qui a été identifiée pour le moment.»

Les responsables de la santé affirment que les vaccins approuvés sont efficaces et sûrs.