COVID-19: une 1ère éclosion dans une garderie au Québec, à Mascouche

MONTRÉAL — Une éclosion de la COVID-19 est apparue dans une garderie de Mascouche, ce qui serait une première au Québec selon le directeur de la Santé publique de la région de Lanaudière.

La garderie, qui est un service de garde d’urgence pour travailleurs essentiels, a été fermée lundi, a précisé le directeur, le Dr Richard Lessard.

L’enquête de la Santé publique a déterminé que 12 enfants sur 27 ont contracté la COVID-19, ainsi que quatre employés. Le premier cas a été identifié le 30 avril.

La Santé publique de Lanaudière a d’ailleurs décidé de reporter la réouverture des écoles et des services de garde de la municipalité régionale de comté (MRC) de Joliette: elles devaient ouvrir leurs portes le 11 mai, mais ce sera plutôt le 19, à l’instar de l’horaire suivi dans la métropole.

C’est aussi le cas pour deux autres MRC de Lanaudière: la MRC Les Moulins, où se trouve Mascouche, et celle de l’Assomption.

Plus au sud, ces deux régions de Lanaudière ont d’abord été touchée, mais désormais, Dr Lessard constate de plus en plus de cas au Nord, dont à Joliette.

Selon les plus récents chiffres, la MRC de Joliette comptait 497 cas confirmés de COVID-19, la MRC de l’Assomption 703 cas (dont plus de 530 à Repentigny) et 903 dans la MRC Les Moulins ce qui inclut près de 700 cas à Terrebonne.