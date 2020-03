COVID-19: une première rencontre du comité fédéral, mais pas de décision

OTTAWA — Le nouveau comité du cabinet fédéral sur le virus COVID-19 s’est rencontré pour la première fois mercredi, mais aucune décision n’a encore été prise pour la suite des choses.

La vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui préside le comité, affirme que cette première rencontre a permis d’offrir des mises à jour sur l’impact économique du virus, entre autres.

Elle affirme qu’un tel comité permettra de prendre des décisions rapidement pour réagir à cette situation fluide.

Les membres de ce comité, tous des ministres, se réuniront toutes les semaines pour que l’ensemble du gouvernement contribue à la direction, à la coordination et à la préparation d’une intervention face aux effets du virus sur la santé et l’économie.

Les travaux du Comité du cabinet chargé de la réponse fédérale à la maladie du coronavirus s’ajouteront à ceux que réalise déjà le Groupe d’intervention en cas d’incident.

Le comité veillera aussi à la coordination des efforts avec d’autres ordres de gouvernement.

D’autre part, le gouvernement fédéral encourage les Canadiens à suivre les mises à jour régulières et les renseignements techniques que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) continuera de leur communiquer.

En date du 4 mars, 33 cas du COVID-19 avaient été confirmés au Canada : 20 en Ontario, 12 en Colombie-Britannique et un au Québec.

L’Agence de la santé publique du Canada évalue le risque pour la santé publique associé au COVID-19 comme étant faible pour le pays. Néanmoins, elle invite les voyageurs canadiens à l’étranger à surveiller de près la propagation du COVID-19 dans les nombreux autres pays affectés.

Le Québec épargné

Le Québec demeure en grande partie épargné par le coronavirus jusqu’ici. La ministre de la Santé, Danielle McCann, a qualifié le risque de propagation de «faible» en confirmant qu’il n’y avait toujours qu’un seul cas de COVID-19 au Québec.

Elle a précisé que 203 cas suspects se sont avérés négatifs et 33 autres sont toujours sous investigation.

La ministre a indiqué que le gouvernement a mis les mesures en place et est à désigner des cliniques médicales qui seront préparées pour accueillir d’éventuelles personnes infectées. «Le réseau de la santé et des services sociaux, il est prêt mais également flexible», a-t-elle soutenu.

Elle a également remercié toutes les personnes qui ont fait l’objet d’une investigation, incluant celle qui est bel et bien atteinte, pour leur sens civique, ces personnes ayant toutes suivi les démarches préventives qu’on leur avait prescrites. Mme McCann en a profité pour lancer cet appel aux patrons: «Nous demandons aux employeurs d’être conciliants et accommodants en cas de retrait de certains des membres de leur personnel.»

À ses côtés, le docteur Yves Jalbert, directeur adjoint à la protection de la santé publique, a rappelé que les meilleures mesures de protection étaient toujours de se laver les mains fréquemment, de tousser dans son coude, de s’isoler si l’on se croit atteint, d’éviter les poignées de mains et la bise. Par contre, il en a profité pour décourager le port du masque, même si l’on voit constamment des images en provenance de pays touchés où les citoyens portent tous des masques. «C’est une image forte, mais on voudrait répéter que ce n’est pas nécessairement ce qu’on veut voir ici», a-t-il dit.

Au contraire, a-t-il expliqué, le port du masque pour une personne qui n’est pas infectée «peut même être nuisible parce que porter un masque sur une longue période alors qu’on fait des activités, le masque devient humide, on va avoir plus tendance à porter la main à sa bouche et porter la main à la bouche, c’est un des comportements qui risquent de créer la contamination».