COVID-19: vaccination élargie aux malades chroniques et aux handicapés au Québec

MONTRÉAL — La vaccination contre le virus de la COVID-19 est accessible à compter de vendredi au Québec aux malades chroniques et aux personnes souffrant d’un handicap physique ou intellectuel.

Le site web Clic Santé précise que le rendez-vous peut être pris dans un centre de vaccination ou dans une pharmacie.

Quelque 300 000 malades chroniques âgés de moins de 60 ans et environ 250 000 autres personnes présentant une déficience pourront donc recevoir leur première dose vaccinale à compter du mercredi 28 avril.

Ces personnes pourront accéder aux sites de vaccination accompagnées d’un proche aidant, qui lui aussi pourra être vacciné sur place en même temps.

Aucune preuve d’état de santé ne sera exigée. Les autorités se fient donc à la bonne fois des gens et espère que les gens ne mentiront pas en feignant d’être malades dans le but d’être vaccinés avant leur tour. Et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a déclaré jeudi qu’il n’était pas du rôle des quelque 11 000 vaccinateurs de faire la police.

La vaccination de la population générale devrait débuter vers la fin du mois de mai. Quant aux enfants et adolescents, la décision n’a pas encore été prise.

Depuis le début de l’opération de vaccination, 2,6 millions de Québécois ont reçu la première des deux piqûres requises contre le coronavirus, soit 30 % de la population.