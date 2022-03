COVID-19: vers l’abandon du masque au Québec

QUÉBEC — Québec fait un pas de plus vers un retour à une certaine normalité: pour la première fois en deux ans, l’abandon généralisé du masque est au programme.



C’est ce qu’a annoncé le gouvernement Legault mercredi en fin d’après-midi, avec l’accord des autorités de la santé publique.



À la mi-avril au plus tard, il ne sera plus obligatoire de porter le couvre-visage dans les cégeps, universités, et tous les lieux publics, à l’exception des transports en commun. Un préavis de 10 jours sera émis avant l’entrée en vigueur de cet allègement.



L’obligation de porter le masque dans les transports publics devrait demeurer au moins jusqu’au mois de mai, peut-on lire.



Par contre, le port obligatoire du masque demeure en vigueur dans les milieux de travail et les milieux de soins, jusqu’à nouvel ordre.



En outre, le porte du masque demeurera recommandé à titre préventif dans certaines circonstances, par exemple, lorsqu’on est en contact avec des personnes immunosupprimées.



Le port du masque sera toujours recommandé lorsqu’une personne présente des symptômes qui s’apparentent à ceux de la COVID-19, ou encore dans les cinq jours suivant une période d’isolement.



La levée de l’obligation du port du masque pour les élèves, quand ils sont assis dans les classes du primaire, du secondaire et des services de garde, était déjà prévue pour le lundi 7 mars.



Rappelons qu’une série d’allègements avaient déjà été consentis à compter du 12 mars.



Il ne sera alors plus nécessaire de présenter le passeport vaccinal.



Les lieux publics pourront revenir à leur pleine capacité d’accueil.



Il n’y aura plus de nombre maximal de personnes à une même table dans les restaurants, bars, tavernes et casinos. Les heures d’ouverture de ces établissements ne seront plus limitées comme c’est le cas actuellement.



Il n’y aura plus de limite quant au nombre de personnes permises dans des activités sociales dans des salles louées.



Enfin, il n’y aura plus de registre des visiteurs dans les résidences pour aînés.

