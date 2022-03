COVID-19:les morts s’accumulent à Hong Kong, qui fait face à une pénurie de cercueils

HONG KONG — L’éclosion de coronavirus la plus meurtrière de Hong Kong a coûté la vie à environ 6000 personnes cette année – et la ville manque désormais de cercueils.

Les autorités se sont précipitées pour en commander davantage, le gouvernement affirmant que 1200 cercueils étaient arrivés dans la ville la semaine dernière et que d’autres sont à venir.

Les contraintes d’espace font de la crémation une pratique funéraire courante dans le territoire insulaire densément peuplé au large de la Chine continentale, et les cercueils sont généralement en bois ou en substituts de bois.

Pour répondre à leur pénurie due aux impacts de la COVID-19, certaines entreprises proposent des solutions de rechange comme un cercueil écologique en carton.

LifeArt Asia propose des cercueils en carton fabriqués à partir de fibres de bois recyclées qui peuvent être personnalisés avec des motifs à l’extérieur.

Dans son usine d’Aberdeen, un quartier du sud de Hong Kong, jusqu’à 50 cercueils peuvent être produits par jour.

Le PDG Wilson Tong a déclaré qu’il y avait encore une certaine résistance à l’utilisation de cercueils en carton. «(Les gens pensent que) c’est un peu honteux d’utiliser des soi-disant cercueils en papier. Ils estiment que ce n’est pas très respectueux envers leurs proches», a expliqué M. Tong.

Mais il a noté que l’entreprise avait des designs qui pouvaient refléter la religion ou les loisirs et que le cercueil pouvait même avoir une couleur personnalisée. «Ainsi, cela donne plus qu’assez de choix aux gens, pour qu’ils puissent personnaliser les funérailles et offrir un adieu plus agréable sans la peur de la mort.»

L’entreprise affirme que ses cercueils en carton, lorsqu’ils sont brûlés lors de la crémation, émettent 87 % moins de gaz à effet de serre par rapport à ceux en bois ou en substituts de bois. Chaque cercueil LifeArt pèse environ 10,5 kilogrammes et peut transporter un corps pesant jusqu’à 200 kilogrammes.

Hong Kong a signalé environ 200 décès par jour en moyenne au cours de la semaine dernière, alors que de nombreux résidents âgés non vaccinés meurent de la COVID-19. La vague a mis à rude épreuve les morgues et des conteneurs réfrigérés sont utilisés pour stocker temporairement les corps.

Au milieu du bilan croissant, l’association à but non lucratif Forget Thee Not, qui conseille les gens sur leurs choix pour les derniers rites, a acheté 300 cercueils et cercueils en carton à envoyer aux hôpitaux ou à donner aux familles qui en ont besoin.

«Nous faisons la promotion des funérailles respectueuses de l’environnement et personnalisées. Maintenant, nous voyons que Hong Kong a besoin de plus de cercueils. Il n’y a pas assez de cercueils pour les corps dans nos hôpitaux», a déclaré Albert Ko, directeur du conseil d’administration de Forget Thee Not.

M. Ko a déclaré que certaines des personnes âgées qui ont discuté de leurs derniers rites avec l’organisation ont été ouvertes d’esprit et accueillantes à l’idée des éco-cercueils.

«Nous espérons profiter de cette occasion pour offrir et promouvoir les éco-cercueils», a-t-il déclaré.