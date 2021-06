COVID: au pays, plus de décès chez les immigrants que dans la population en général

MONTRÉAL — La COVID-19 a causé plus de mortalité chez les immigrants qu’au sein de la population générale, notamment au Québec, lors de la première vague de la pandémie, révèlent de récentes données de Statistique Canada.

Le nombre de décès chez les immigrants, soit les personnes nées à l’extérieur du Canada, était «disproportionnellement» plus élevé que leur proportion dans l’ensemble de la population canadienne, note l’organisme fédéral de statistiques.

C’était encore plus flagrant chez les moins de 65 ans, ajoute-t-il.

Globalement, environ 25 % des Canadiens morts de la COVID-19 étaient des immigrants, un groupe qui ne représentait que 22 % de la population totale, selon les chiffres du recensement de 2016.

Chez les moins de 65 ans, la disproportion est encore plus frappante: les immigrants représentaient 20 % de la population, mais ont compté pour 30 % des décès liés à la COVID-19.

Cette analyse de Statistique Canada a compilé les décès survenus entre les mois de mars et juillet 2020, soit ceux survenus lors de la première vague de la pandémie.

Quant aux raisons pouvant expliquer ces données, Statistique Canada avance que les immigrants, en particulier les nouveaux arrivants, peuvent courir un risque accru d’infection et de mortalité liées à la COVID-19, puisque bon nombre d’entre eux ont un faible revenu ou vivent dans un logement surpeuplé. En outre, ils sont plus susceptibles d’être des travailleurs essentiels et d’occuper des emplois associés à un plus grand risque d’infection.

Au Québec, les immigrants représentaient environ 14 % de la population, mais 18 % des décès liés à la COVID-19 dans la province ont été rapportés chez des personnes nées à l’extérieur du pays.

En Colombie-Britannique, le ratio était encore plus élevé: les immigrants comptaient pour 28 % de la population de cette province, mais constituaient 41 % des décès liés à la COVID-19.